James Joyce, atlante di sintagmi passati al setaccio (Di domenica 30 gennaio 2022) La mia prima lettura dell'Ulisse di Joyce fu un'esperienza, tra divertita e allarmata, di riconoscimento: mai avrei pensato di ritrovare in un grande classico della letteratura mondiale le espressioni, canzoni, battute – alle mie orecchie piuttosto banali – del mondo in cui ero cresciuto. Ma l'esperienza più autentica del romanzo non è quella di un insider irlandese, piuttosto quella di un lettore che, ignaro di quel mondo ed estraneo al labirinto dublinese, per trovare la propria strada nella fitta nebbia … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

