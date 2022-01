Il più grande mistero di un uomo è la vita di suo padre | e la capacità di perdonarlo

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 29 gennaio 2022) Ogni volta che avvicino un romanzo autobiografico con soggetto ildel narratore, so che soffrirò. Non per analogie con la mia storia di figlio. Perché so di entrare in una stanza colma di frustrazione. Quella dell’inebile mancanza di prove per dire è stato così, quella delle cose non comunicate, non fatte in tempo; un luogo saturato dal bisogno di esprimere la verità sui fallimenti paterni per poi pentirsene. Pare impossibile essere onesti senza tagliare i legami di sangue, eppure la libreria si riempie di fantasmi trasformati in materia a furia di pianti, ricordi, rabbia. Il figlio si mette in fila per dare una picconata a una parete che si rialza subito, per non smentire quanto scritto da Manuel Vilas in In tutto c’è stata bellezza: “Il piùdi unè la ...