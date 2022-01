Grande Fratello Vip 6 | Delia nel mirino dei coinquilini tra riflessioni e sfoghi

Advertising

petergomezblog : Ergastolo ostativo, Di Battista: “Eliminarlo è il più grande regalo alle mafie”. Salvatore Borsellino: “Vanifichiam… - StefanoGuerrera : più di vent’anni di Grande Fratello e l’unico che ce l’ha fatta sul serio è Luca Argentero - SBartezzaghi : Oggi un fratello, grande, sulla Stampa. - gramezzana : RT @Axen0s: Quella che vedete seguendo la #MaratonaQuirinale di Mentana non è politica, è il grande fratello vip dei politici con Mentana n… - GiorgioMario4 : @Massimilianosg3 Hanno giocato sulla nostra pelle. Era già tutto stabilito. Grande fratello è una buccia di cocomer… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Fanpage.it

Un tempo era lui, Alex, il protagonista delle riflessioni nella Casa del 'Vip 6' , ora è lei, Delia , a tenere banco. Vuole fare chiarezza sulla pausa che ha deciso di prendersi dal suo matrimonio con Belli e si lascia consigliare dai coinquilini. Perché '...È nato ad Alessandria il 5 luglio 1963, sotto il segno del Cancro, ed è ilmaggiore di ... Pietro, il piùaveva una passione per la moto di mio marito su cui voleva essere scarrozzato, ...Il nuovo entrato esprime a Nathaly i suoi primi pensieri sugli inquilini, trovando piena comprensione da parte dell'attrice ...Nell'intervista al Corriere della Sera Tomaso Trussardi non racconta solo della separazione ma anche del padre, del fratello, due tragedie che non può dimenticare ...