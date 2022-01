Gestione casi Covid a scuola, Presidi: per noi ancora più complessa. Chiediamo applicazione SIDI per controllo (Di sabato 29 gennaio 2022) “Trovo positivo che le disposizioni introdotte con il Decreto-legge 4/2022 diano avvio a un percorso di normalizzazione nella Gestione della pandemia e che le famiglie degli alunni vaccinati possano finalmente fruire di vantaggi tangibili", commenta Antonello Giannelli, Presidente ANP. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 29 gennaio 2022) “Trovo positivo che le disposizioni introdotte con il Decreto-legge 4/2022 diano avvio a un percorso di normalizzazione nelladella pandemia e che le famiglie degli alunni vaccinati possano finalmente fruire di vantaggi tangibili", commenta Antonello Giannelli, Presidente ANP. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Gestione casi Covid a scuola, Presidi: per noi ancora più complessa. Chiediamo applicazione SIDI per controllo - orizzontescuola : Flc Cgil: insostenibile per i dirigenti scolastici la gestione dei casi di positività nelle scuole - OstuniNews : Scuola, nuove indicazioni per la gestione dei contatti di casi positivi - - FilomenaBressi : RT @OberonKamisky: @CottarelliCPI Tutto è apparentemente incomprensibile in questa storia tragica, a partire dalla gestione incoerente, dal… - AnacNazionale : ??Anche le cooperative sociali di tipo A, quelle che si occupano della gestione dei servizi socio-sanitari, formativ… -