Gambia vs Camerun: pronostico e possibili formazioni

La nazione ospitante, il Camerun, gioca la palla al balzo nei quarti di finale della Coppa d'Africa quando oggi sabato 29 gennaio si scontra con il Gambia allo stadio di Douala. Il Gambia ha avuto un debutto sensazionale al torneo, ottenendo tre vittorie e mantenendo la porta inviolata tre nelle quattro partite e cercherà di causare un altro grande sconvolgimento. Il calcio di inizio di Gambia vs Camerun è previsto alle 17

Prepartita Gambia vs Camerun: a che punto sono le due squadre?

Gambia

Nonostante sia la squadra con il punteggio più basso nella Coppa d'Africa, il Gambia si trova in lizza per un posto in semifinale dopo un'ottima corsa finora. Gli Scorpions, che stanno facendo la loro prima apparizione al torneo, hanno ...

