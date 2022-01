Covid-19 | continuano a calare i nuovi contagi ma non i morti

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 29 gennaio 2022), cresce il numero dei ricoveri in degenza ed è sempre alto il numero dei. E' quanto emerge, in sostanza, dall'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza coronavirus. In cifre, sono 137.147 icasi di positività al-19 (ieri 143.898) e 377 i decessi (ieri 378) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'epidemia sono 10.821.375 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 le vittime totali sono 145.914. Sono complessivamente 8.010.813 le persone guarite o dimesse e 141.230 quelle diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 181.594).Gli attuali positivi sono in tutto 2.664.648, pari a -4.180 rispetto a ieri (-37.625 il giorno prima). Compresi quelli ...