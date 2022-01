Covid | 137 147 casi e 377 morti La positività resta stabile al 13 | 7%

Leggi su agi

(Di sabato 29 gennaio 2022) AGI - Ancora in calo i nuovidiin Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati 137.147 contagi, rispetto ai 143.898 di ieri e ai 171.263 di una settimana fa; i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 999.490 (ieri 1.051.288) con un tasso dirimastoal 13,7%. Idi oggi sono 377 (ieri 378) per un totale da inizio pandemia di 145.914 vittime. Per il quarto giorno di seguito, cala la pressione sugli ospedali: i ricoveri ordinari, sempre rispetto a ieri, sono diminuiti di 160 unità (ieri -57) per un totale di 19.636, mentre il numero dei pazienti in terapia intensiva scende di 42 unità (ieri -15) per un totale di 1.588, con 118 ingressi del giorno (ieri 126). La regione con il maggior numero di nuovi ...