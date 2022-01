Col Volantino di Unieuro | “Il Vero Fuoritutto continua” | sconti pazzeschi per altre due settimane

Leggi su computermagazine

(Di sabato 29 gennaio 2022) Una bella nuova da, uno dei rivenditori di prodotti elettronici e di elettrodomestici più famosi in Italia: l’azienda ha deciso di prolungare il suo ultimo, di conseguenza ci sarà ancora spazio per approfittare delle interessanti offerte in programma., 29/1/2022 – Computermagazine.itLa nuova promo si chiama semplicemente “Il” ed è entrata in vigore nella giornata di ieri, venerdì 28 gennaio 2022, e andrà avanti fino al prossimo 13 febbraio. Le offerte saranno disponibili sia online, sul sito ufficiale di, quanto negli store fisici dislocati per tutta l’Italia, di conseguenza sarà dura farsi scappare l’oggetto del desiderio. Ilè pieno zeppo di oggetti in ...