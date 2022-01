Australian Open 2022: Ashleigh Barty regala la festa a Melbourne, sua la finale su Danielle Collins (Di sabato 29 gennaio 2022) Una gioia così voleva viverla, nello Slam di casa, da numero 1 del mondo. Ashleigh Barty vince gli Australian Open, soffrendo più del dovuto, ma senza cedere set contro Danielle Collins. L’americana, alla sua prima finale in uno dei quattro dei tornei maggiori, e che entrerà in top ten WTA da lunedì, gioca una validissima partita, ma di fronte non ha solo una giocatrice. Il punteggio finale è di 6-3 7-6(2), ed ora a Barty mancano soltanto gli US Open per completare la collezione degli Slam. L’inizio di partita mostra subito le due variabili tattiche che si andranno a protrarre lungo il match: aggressività con il dritto di Collins ogni volta che può contro il tennis mai uguale di Barty. ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) Una gioia così voleva viverla, nello Slam di casa, da numero 1 del mondo.vince gli, soffrendo più del dovuto, ma senza cedere set contro. L’americana, alla sua primain uno dei quattro dei tornei maggiori, e che entrerà in top ten WTA da lunedì, gioca una validissima partita, ma di fronte non ha solo una giocatrice. Il punteggioè di 6-3 7-6(2), ed ora amancano soltanto gli USper completare la collezione degli Slam. L’inizio di partita mostra subito le due variabili tattiche che si andranno a protrarre lungo il match: aggressività con il dritto diogni volta che può contro il tennis mai uguale di. ...

