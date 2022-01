Advertising

GrandeFratello : Antonio Medugno è il secondo nuovo concorrente ufficiale di #GFVIP che questa sera si unirà ai nostri Vipponi! No… - blogtivvu : Antonio Medugno conferma il flirt con Clarissa ma punta a Jessica #gfvip - Alessia35666111 : RT @___Coraline: Alessandro Basciano,Antonio Medugno e Gianluca Costantino che si incontrano nella casa del #gfvip - Alessia35666111 : RT @AndreaScheniniA: Sophie/Sophinta Salutiamo Alessandro Basciano e diamo il Benvenuto a Antonio Medugno #GFVip - IsaeChia : #GfVip 6, Antonio Medugno non sarebbe impegnato con Clarissa Selassié ma con Giulia D’Urso: il messaggio al vetriol… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Medugno

Nulla di fatto per Jessica Selassié che non troverà l'amore nei due nuovi concorrenti dopo che Gianluca Costantino si è detto interessato a Soleil Sorge, mentreha ammesso di aver ...La 38esima puntata del ' Grande Fratello Vip ' ha visto anche l'ingresso di due nuovi concorrenti : Gianluca Costantino e. Il primo è un modello e personal trainer , che coltiva la sua passione per il fitness e per lo sport anche attraverso i suoi social. Con oltre 20mila follower sul suo profilo ...Gf Vip 6, Antonio Medugno non sarebbe impegnato con Clarissa Selassié ma con Giulia D’Urso: il messaggio al vetriolo dell’ex corteggiatrice!. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisio ...FILM. Cattivissimo me 3 in streaming Il film di animazione va in onda sabato 29 gennaio dalle 21.20 su Italia 1 ...