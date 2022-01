And Just Like That, Carrie è una visione nell’abito floreale Oscar de la Renta (Di sabato 29 gennaio 2022) In fatto di look, Carrie Bradshaw non si smentisce mai. Durante l’ottavo episodio di And Just Like That, la protagonista ha fatto innamorare tutti con un nuovo outfit, questa volta firmato Oscar de la Renta. Il look è apparso durante un momento focus della puntata intitolata Bewitched, Bothered and Bewildered. Mentre il suo personaggio si trova alle prese con la nuova giovane vicina di casa – che si riunisce ogni sera sotto al suo appartamento con degli amici, importunandola con schiamazzi notturni – gli eventi più importanti sono incentrati sulla vita di Miranda. L’amica è pronta a stravolgere la sua esistenza, lasciando per sempre il marito Steve poiché innamorata di Che. Ed è proprio durante un pranzo a tre che Miranda confida a Charlotte e Carrie di aver preso la ... Leggi su diredonna (Di sabato 29 gennaio 2022) In fatto di look,Bradshaw non si smentisce mai. Durante l’ottavo episodio di And, la protagonista ha fatto innamorare tutti con un nuovo outfit, questa volta firmatode la. Il look è apparso durante un momento focus della puntata intitolata Bewitched, Bothered and Bewildered. Mentre il suo personaggio si trova alle prese con la nuova giovane vicina di casa – che si riunisce ogni sera sotto al suo appartamento con degli amici, importunandola con schiamazzi notturni – gli eventi più importanti sono incentrati sulla vita di Miranda. L’amica è pronta a stravolgere la sua esistenza, lasciando per sempre il marito Steve poiché innamorata di Che. Ed è proprio durante un pranzo a tre che Miranda confida a Charlotte edi aver preso la ...

