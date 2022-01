Adani: “La Juventus è uno scandalo. Siete dei disonesti, dei bugiardi, dei falsi…” VIDEO (Di sabato 29 gennaio 2022) Adani si sfoga contro la Juventus e l’acquisto di Vlahovic. Tra l’ex calciatore e Massimiliano allegri non corre buon sangue da molti anni. Lele Adani attacca la Juventus durante l’ultima puntata della Bobo tv. L’ex calciatore, oggi commentatore Rai, non ha mai risparmiato critiche ai bianconeri e al tecnico Massimiliano Allegri, famose sono le discussioni in diretta tv diventate virali sul web. Adani, ha parlato dell’acquisto di Vlahovic, e ha colto l’occasione per l’ennesima critica ad Allegri, responsabile della pessima annata della squadra bianconera:“Questa squadra è uno scandalo che sia quinta quando manca un terzo del campionato: è uno scandalo che faccia 0 tiri in porta a San Siro. Se voi non dite che è uno scandalo, Siete ... Leggi su napolipiu (Di sabato 29 gennaio 2022)si sfoga contro lae l’acquisto di Vlahovic. Tra l’ex calciatore e Massimiliano allegri non corre buon sangue da molti anni. Leleattacca ladurante l’ultima puntata della Bobo tv. L’ex calciatore, oggi commentatore Rai, non ha mai risparmiato critiche ai bianconeri e al tecnico Massimiliano Allegri, famose sono le discussioni in diretta tv diventate virali sul web., ha parlato dell’acquisto di Vlahovic, e ha colto l’occasione per l’ennesima critica ad Allegri, responsabile della pessima annata della squadra bianconera:“Questa squadra è unoche sia quinta quando manca un terzo del campionato: è unoche faccia 0 tiri in porta a San Siro. Se voi non dite che è uno...

giocoliere62 : Chi sa fare fa' Chi non sa fare critica #Adani #Allegri #Juventus #VlahovicAllaJuve - napolipiucom : Adani: 'La Juventus è uno scandalo. Siete dei disonesti, dei bugiardi, dei falsi' -VIDEO #Adani #Juventus… - lukapzi93 : #Adani ha semplicemente detto la verità. #Vlahovic passa da un Calcio propositivo come quello di Italiano a quello… - Nobis951 : 'Un esemplare di #Adani in piena crisi di onnipotenza, che lancia giudizi a destra e a manca dimenticandosi in real… - davideduz : @rabiotmachia Bè, Adani sicuramente non vuole una Juventus vincente. Almeno non durante la gestione attuale. -