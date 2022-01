WeWard: guadagnare soldi veri camminando su Android e iOS (Di venerdì 28 gennaio 2022) Esistono applicazioni per smartphone Android e iOS che pagano in base al numero di passi effettuati. Alcune pagano con i bonifici, altri con punti tramutabili in sconti e altri ancora con dei buoni regalo. Una di queste app si chiama WeWard. Si tratta di un’app francese che da pochi giorni è arrivata in Italia. È disponibile L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Esistono applicazioni per smartphonee iOS che pagano in base al numero di passi effettuati. Alcune pagano con i bonifici, altri con punti tramutabili in sconti e altri ancora con dei buoni regalo. Una di queste app si chiama. Si tratta di un’app francese che da pochi giorni è arrivata in Italia. È disponibile L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

