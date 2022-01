Voglio avere cent’anni

Leggi su internazionale

(Di venerdì 28 gennaio 2022) “Quando avevo vent’anni ero convinto che sarei morto giovane in un incidente d’auto come James Dean. Non ci ho pensato più fino a quando, a 55 anni, ho cominciato invece a provare un certo interesse per la longevità”. Le riflessioni di Garrison Keller, alias Mr Blue, dall’archivio di Internazionale. Leggi