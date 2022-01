Uomini e Donne, Diego si sbilancia: “Le ho chiesto una chance” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Colpo di scena a Uomini e Donne dove Diego ha chiesto una chance ad una dame. Andiamo a vedere le sue parole sul magazine del dating show. Nuovo colpo di scena nel Trono Over di Uomini e Donne, dove Diego ha chiesto una chance alla dama più acclamata. Andiamo a vedere la risposta della protagonista: le parole del Cavaliere al magazine della trasmissione. Il cavaliere durante la trasmissione di Canale 5 (via Screenshot)Da poco tempo è tornato nello studio di Uomini e Donne Diego Tavani, assoluto protagonista della trasmissione. Infatti durante l’ultima stagione del dating show, il cavaliere si è reso protagonista del corteggiamento ad Ida Platano. ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 28 gennaio 2022) Colpo di scena adovehaunaad una dame. Andiamo a vedere le sue parole sul magazine del dating show. Nuovo colpo di scena nel Trono Over di, dovehaunaalla dama più acclamata. Andiamo a vedere la risposta della protagonista: le parole del Cavaliere al magazine della trasmissione. Il cavaliere durante la trasmissione di Canale 5 (via Screenshot)Da poco tempo è tornato nello studio diTavani, assoluto protagonista della trasmissione. Infatti durante l’ultima stagione del dating show, il cavaliere si è reso protagonista del corteggiamento ad Ida Platano. ...

Advertising

_Carabinieri_ : L'Arma, nella #Giornatadellamemoria, onora le vittime della Shoah. Ne custodiamo la memoria e tramandiamo il ricord… - myrtamerlino : Le #donne tirate in ballo in extremis (dagli uomini che giocano la partita) per risolvere una situazione di stallo… - PagliariniSte : Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Pian… - vieniasalvarmi : La sedia della casellati al senato è uguale al trono di uomini e donne - zebraridens : @robviperr Attenzione a non scavalcare uomini mediocri con donne mediocri tanto per colmare il gap.... -