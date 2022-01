Tragedia al Santobono | non ce l’ha fatta il neonato di Benevento

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È morto il piccolo di 5 mesi diricoverato all’Ospedale pediatricodi Napoli. Nonostante il prodigarsi dei medici pediatrici dell’Ospedale partenopeo non è stato possibile strappare alla morte il piccolo che, in un primo tempo era stato portato al Fatebenefratelli diil 16 gennaio, quindi traferito al San Pio, ed infine al. La Procura, a seguito delle prime indagini svolte dai Carabinieri, aveva disposto un accertamento medico legale per individuare le cause delle gravi ferite riportate dal piccolo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

più grande di un anno e anche lei vittima di violenti maltrattamenti e ricoverata per diversi giorni all'ospedale Santobono di Napoli dopo la tragedia avvenuta quella maledetta domenica di quasi tre ...