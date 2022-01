Sanremo, focus su sostenibilità con il salotto di ‘The Map Report’ (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – focus sulla sostenibilità in occasione della 72esima edizione del Festival di Sanremo. ‘The Map Report’, infatti, non poteva mancare all’appuntamento, offrendo un contributo da quest’anno sulla sostenibilità, facendo propri i dibattiti da salotto ideati dal suo direttore editoriale Massimo Lucidi. Un vero e proprio salotto televisivo curato, la ‘Club House di Casa Sanremo’, con i temi cari al giornale nato da un progetto Unesco che Media Trade Company realizza in modalità crossmediale: ‘The Map Report’ è bimensile cartaceo, quotidiano on line, televisione digitale con un proprio canale SKY 513 e come testata giornalistica produce tanta informazione legata alle istituzioni internazionali ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) –sullain occasione della 72esima edizione del Festival diMap, infatti, non poteva mancare all’appuntamento, offrendo un contributo da quest’anno sulla, facendo propri i dibattiti daideati dal suo direttore editoriale Massimo Lucidi. Un vero e propriotelevisivo curato, la ‘Club House di Casa’, con i temi cari al giornale nato da un progetto Unesco che Media Trade Company realizza in modalità crossmediale:Mapè bimensile cartaceo, quotidiano on line, televisione digitale con un proprio canale SKY 513 e come testata giornalistica produce tanta informazione legata alle istituzioni internazionali ...

Advertising

iosonocarrara : RT @RaiTre: Nuove proposte, grandi cantanti, ospiti, scenografie: che #Sanremo sarà quello che sta per iniziare? @iosonocarrara ne parla c… - lifestyleblogit : Sanremo, focus su sostenibilità con il salotto di 'The Map Report' - - RaiTre : Nuove proposte, grandi cantanti, ospiti, scenografie: che #Sanremo sarà quello che sta per iniziare?… - telodogratis : Sanremo, focus su sostenibilità con il salotto di ‘The Map Report’ - sulsitodisimone : Sanremo, focus su sostenibilità con il salotto di 'The Map Report' -