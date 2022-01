Quirinale, nello scrutinio spunta una scheda in più. "Ma il voto è valido" (Di venerdì 28 gennaio 2022) Trovata una scheda in più nelle urne rispetto ai votanti, probabilmente per un errore nella distribuzione: Fico ha spiegato che si tratta di una "differenza ininfluente" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 28 gennaio 2022) Trovata unain più nelle urne rispetto ai votanti, probabilmente per un errore nella distribuzione: Fico ha spiegato che si tratta di una "differenza ininfluente"

Advertising

serenabortone : Pomeriggio ospite dì Monica Maggioni nello speciale Tg1 per il voto sul Quirinale, la sera un po’ dì relax… da… - HuffPostItalia : 'Benvenuti nello Squid Game all’italiana': la stampa estera sull'affaire Quirinale - BiaginiJessica : RT @serenabortone: Pomeriggio ospite dì Monica Maggioni nello speciale Tg1 per il voto sul Quirinale, la sera un po’ dì relax… da @insinnaf… - fasasafa98 : RT @serenabortone: Pomeriggio ospite dì Monica Maggioni nello speciale Tg1 per il voto sul Quirinale, la sera un po’ dì relax… da @insinnaf… - DocNelleTueMani : RT @serenabortone: Pomeriggio ospite dì Monica Maggioni nello speciale Tg1 per il voto sul Quirinale, la sera un po’ dì relax… da @insinnaf… -