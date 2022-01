Quirinale, mistero alla Camera: i conti delle schede non tornano (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’annuncio Roberto Fico lo fa subito dopo la fine del computo dei voti della sesta votazione, che ha visto arrivare una valanga di voti a Sergio Mattarella. In pratica in sede di scrutinio i questori della Camera hanno trovato una scheda in più rispetto al numero di grandi elettori che hanno partecipato al voto. “È stata riscontrata una differenza tra il numero dei votanti e il totale delle schede scrutinate – ha detto Fico – Nel senso che il numero delle schede è di una unità superiore a quello dei votanti”. Come è possibile? “Tale differenza – ha aggiunto il presidente della Camera – è dovuta verosimilmente al fatto che in sede di distribuzione è stata ricevuta da un elettore una scheda in più depositata poi nell’urna”. Quindi? Niente di fatto, in realtà. “La differenza tra i votanti ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’annuncio Roberto Fico lo fa subito dopo la fine del computo dei voti della sesta votazione, che ha visto arrivare una valanga di voti a Sergio Mattarella. In pratica in sede di scrutinio i questori dellahanno trovato una scheda in più rispetto al numero di grandi elettori che hanno partecipato al voto. “È stata riscontrata una differenza tra il numero dei votanti e il totalescrutinate – ha detto Fico – Nel senso che il numeroè di una unità superiore a quello dei votanti”. Come è possibile? “Tale differenza – ha aggiunto il presidente della– è dovuta verosimilmente al fatto che in sede di distribuzione è stata ricevuta da un elettore una scheda in più depositata poi nell’urna”. Quindi? Niente di fatto, in realtà. “La differenza tra i votanti ...

Advertising

polillog : Matteo Salvini e Giuseppe Conte dicono che il prossimo inquilino del Quirinale sarà una donna. Enrico Letta tace. I… - gabrielecatania : RT @marioricciard18: @paologerbaudo Un rito può essere efficace anche se il pubblico non lo comprende appieno. Molte cerimonie politiche ha… - Michelee__e : RT @marioricciard18: @paologerbaudo Un rito può essere efficace anche se il pubblico non lo comprende appieno. Molte cerimonie politiche ha… - antoniodballaro : RT @marioricciard18: @paologerbaudo Un rito può essere efficace anche se il pubblico non lo comprende appieno. Molte cerimonie politiche ha… - bruno_simili : RT @marioricciard18: @paologerbaudo Un rito può essere efficace anche se il pubblico non lo comprende appieno. Molte cerimonie politiche ha… -