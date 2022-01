Quirinale | c sinistra incassa flop Casellati | ora sul tavolo Casini | Mattarella o Draghi**

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - I conti erano esatti. "Sotto i 400", la stima del Pd questa mattina all'avvio delle votazioni su Elisabetta. La presidente del Senato si è fermata a 382. Pochi minuti dopo lo spoglio, Emanuele Fiano girava con un foglio in mano salendo al gruppo dem. "Settantuno franchi tiratori. Eh...". Il centro, insieme a Matteo Renzi,il fallimento della prova di forza, la spaccatura del centrodestra e la 'botta' alla leadership di Matteo Salvini. Alla vigilia della sesta votazione il dato certo per il centroè che "è finito il tempo dei nomi buttati lì ogni due ore, come ha fatto Salvini in questi giorni. Adesso si può ragionare solo dentro il perimetro di uno dei nomi che abbiamo avanzato fin qui", osserva un parlamentare Pd. Ovvero Mario Draghi, Pier Ferdinando ...

AMorelliMilano : #Casellati. Strano che Repubblica, Corriere, Stampa, Huffpost e tutti i giornali progressisti non approfondiscano l… - AlexBazzaro : Pd arrabbiato, Renzi arrabbiato. Sarà mica che Salvini sta facendo bene senza cadere in tranelli ed è l’unico a cer… - fattoquotidiano : Quirinale, Cacciari: “Convergeranno su Casini. Piace a destra e a questo residuo di sinistra sgangherata. E sarebbe… - discepolo_delGF : Ma che cazzo fate due voti al giorno se cdx si asterrà, e il centro sinistra scheda bianca Bha #Quirinale - caligola00 : RT @riotta: Senza @berlusconi Centro destra e Centro sinistra perdono insieme il Campione e il Nemico. Finisce una saga che durava dal 1994… -

In merito alla partita per il, il 45,9% degli italiani ritiene che l'elezione del ... +Europa e Azione sono dati al 4%, laè stabile al 3,1%, seguita da Italia Viva al 2,7%. Chiudono ...Pd, M5S, Art 1 e, ma anche IV hanno scelto di non partecipare al voto, non abbiamo nemmeno ritirato la scheda. Non ci siamo mescolati in questo gioco a perdere. Perché fosse chiaro il nostro ...Diretta voto Elezioni Presidente della Repubblica, risultati Quirinale video streaming Camera: fumata nera quinta votazione, Casellati out.Quasi un italiano su due non crede ad un'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Intenzioni voto: il Pd si avvicina a FDI ...