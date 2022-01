Quattordicenne si spara accidentalmente mentre gira video su Tik Tok

Advertising

CdT_Online : Il proiettile ha attraversato lo stomaco della ragazza, hanno spiegato i dottori – Nel 2021 quattro giovanissimi av… -

Ultime Notizie dalla rete : Quattordicenne spara

In Pakistan una ragazza di 14 anni è morta dopo essersi sparata accidentalmente mentre stava girando un video su TikTok, la popolare piattaforma per video brevi. E' accaduto nella città di Hyderabad. "...Il killerun solo colpo, al polso dove qualsiasi fasciatura è impossibile per frenare l'... Pupetta, incinta di sei mesi, insieme a suo fratello Ciro, all'epoca, in pieno giorno ...