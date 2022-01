Olivera al Napoli, affare in chiusura. De Laurentiis attivo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Mathias Olivera al Napoli. L’affare di calciomercato è vicino alla chiusura: costa dieci milioni di euro. Le ultime novità sul mercato del Napoli vengono date da calciomercato.com. Mathias Olivera è vicinissimo a diventare un nuovo calciatore del Napoli, con la trattativa che è caldissima proprio in queste ore. Il Napoli ha fretta di definire e chiudere l’affare Olivera già a gennaio, così da bruciare la concorrenza. Al Getafe andranno dieci milioni di euro. De Laurentiis e Giuntoli stanno lavorando per assicurarsi l’esterno mancino del Getafe, ma a quanto pare l’affare si chiuderà. Sia Sky che Gazzetta danno Olivera come nuovo calciatore azzurro. In un primo momento ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 28 gennaio 2022) Mathiasal. L’di calciomercato è vicino alla: costa dieci milioni di euro. Le ultime novità sul mercato delvengono date da calciomercato.com. Mathiasè vicinissimo a diventare un nuovo calciatore del, con la trattativa che è caldissima proprio in queste ore. Ilha fretta di definire e chiudere l’già a gennaio, così da bruciare la concorrenza. Al Getafe andranno dieci milioni di euro. Dee Giuntoli stanno lavorando per assicurarsi l’esterno mancino del Getafe, ma a quanto pare l’si chiuderà. Sia Sky che Gazzetta dannocome nuovo calciatore azzurro. In un primo momento ...

