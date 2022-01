Napoli | morto al Santobono il piccolo di 4 mesi con trauma cranico

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Èil bambino di 4, originario di Benevento, ricoverato in prognosi riservata all’ospedaledi, per un. Le sue condizioni, sebbene gravi e stazionarie, sarebbero peggiorate nelle ultime ore. Giorni fa la Procura sannitica ha aperto un’inchiesta per capire cosa L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

il bimbo di quattro mesi di Benevento ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale Santobono diper un trauma cranico, sulle cui cause la Procura sannita ha aperto un'inchiesta. I ...Momenti di tensione in piazza dei Martiri adove era in corso la manifestazione studentesca per ricordare il giovane Lorenzo, il 18enne di Udinedurante l'ultimo giorno di alternanza scuola - lavoro. Un gruppo di manifestanti, che ...Morto il bambino di 4 mesi ricoverato per un trauma cranico. La Procura ha aperto un’inchiesta: i familiari non sanno spiegarne le cause ...Dopo 12 giorni di agonia, in una culla dell’ospedale “Santobono” di Napoli, è morto il bimbo di 4 mesi ricoverato con un trauma cranico, lesione sulla cui origine la Procura sta indagando. I carabini ...