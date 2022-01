LIVE Tsitsipas-Medvedev 6-7 6-4 4-5, Australian Open 2022 in DIRETTA: si entra nella fase calda del terzo set (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-6 terzo SET Medvedev! 15-40 Servizio al corpo vincente del greco. 0-40 TRE SET POINT PER Medvedev! Qui molto male Tsitsipas con il dritto. 0-30 Passante strepitoso di Medvedev! 0-15 Palla corta strepitosa del russo. 4-5 Ottima prima di Medvedev. Davvero perfetto ora il russo nei suoi turni di servizio. 40-0 Ace del russo. 30-0 Tsitsipas non controlla il passante di rovescio. 15-0 Medvedev sale a rete e chiude con un bellissimo smash. 4-4 Slice e dritto. Questo schema funziona alla grande per il greco. 40-15 Appena lungo il dritto tagliato di Tsitsipas. 40-0 Brutta risposta con il dritto del russo. 30-0 Un pò fermo qui con i piedi Medvedev. Il ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-6SET! 15-40 Servizio al corpo vincente del greco. 0-40 TRE SET POINT PER! Qui molto malecon il dritto. 0-30 Passante strepitoso di! 0-15 Palla corta strepitosa del russo. 4-5 Ottima prima di. Davvero perfetto ora il russo nei suoi turni di servizio. 40-0 Ace del russo. 30-0non controlla il passante di rovescio. 15-0sale a rete e chiude con un bellissimo smash. 4-4 Slice e dritto. Questo schema funziona alla grande per il greco. 40-15 Appena lungo il dritto tagliato di. 40-0 Brutta risposta con il dritto del russo. 30-0 Un pò fermo qui con i piedi. Il ...

