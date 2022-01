LIVE Formula E, E-Prix Diriyah 2022 in DIRETTA: Frinjs, Bird, Vandoorne e Rowland passano il turno (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANARE LA DIRETTA LIVE 13.53 Bandiera a scacchi! Robin Frinjs al comando nella prima sessione del Gruppo A in 1.09.163! Bird, Vandoorne e Rowland passano alla prossima fase. Eliminazione per Di Grassi, Buemi e Vergne! Tre protagonisti subito out! 13.51 Ottimo giro per OLIVEr Askew! Il portacolori di Andretti, ex campione dell’Indy Lights, sale al quarto posto da rookie! Ultimo giro per tutti! 13.49 Sette Camara! Secondo posto per il sudamericano di Dragon che si colloca a 67 millesimi da Frinjs. Occhio a Di Grassi che si migliora nel secondo settore. 13.48 Di Grassi all’attacco. Il nuovo volto di Venturi, ex campione della categoria con Audi Sport, strappa il terzo tempo a quattro minuti dalla conclusione. ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANARE LA13.53 Bandiera a scacchi! Robinal comando nella prima sessione del Gruppo A in 1.09.163!alla prossima fase. Eliminazione per Di Grassi, Buemi e Vergne! Tre protagonisti subito out! 13.51 Ottimo giro per Or Askew! Il portacolori di Andretti, ex campione dell’Indy Lights, sale al quarto posto da rookie! Ultimo giro per tutti! 13.49 Sette Camara! Secondo posto per il sudamericano di Dragon che si colloca a 67 millesimi da. Occhio a Di Grassi che si migliora nel secondo settore. 13.48 Di Grassi all’attacco. Il nuovo volto di Venturi, ex campione della categoria con Audi Sport, strappa il terzo tempo a quattro minuti dalla conclusione. ...

