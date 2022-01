L’ex Napoli Verdi torna in Campania, sta firmando con la Salernitana (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il fantasista ex Napoli Simone Verdi tornerà a giocare in Campania. Aveva lasciato il Napoli nell’estate del 2019 dopo appena un anno dal suo acquisto dal Bologna, a lungo inseguito da De Laurentiis. Dopo l’altalenante esperienza napoletana e la deludente parentesi al Torino il ragazzo cercherà rilancio nelle fila della Salernitana di Iervolino. Sabatini ha chiuso la trattativa con Cairo sulla base di un prestito secco, fino al termine della stagione. Verdi è già a Salerno con la sua compagna e nelle prossime ore firmerà il suo nuovo contratto. Sarà un titolare dell’attacco di Colantuono, alla disperata ricerca di punti per coltivare il sogno salvezza. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il fantasista exSimonetornerà a giocare in. Aveva lasciato ilnell’estate del 2019 dopo appena un anno dal suo acquisto dal Bologna, a lungo inseguito da De Laurentiis. Dopo l’altalenante esperienza napoletana e la deludente parentesi al Torino il ragazzo cercherà rilancio nelle fila delladi Iervolino. Sabatini ha chiuso la trattativa con Cairo sulla base di un prestito secco, fino al termine della stagione.è già a Salerno con la sua compagna e nelle prossime ore firmerà il suo nuovo contratto. Sarà un titolare dell’attacco di Colantuono, alla disperata ricerca di punti per coltivare il sogno salvezza. L'articolo ilsta.

