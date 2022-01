Levante, il suo corpo è “uno scrigno” avvolto in un abito di Vivienne Westwood (Di venerdì 28 gennaio 2022) È un periodo davvero speciale per Levante. La cantante catanese ha appena finito di lavorare alla colonna sonora del film di esordio di Pilar Fogliati, Romantiche, ha lanciato in estate un nuovo singolo e pubblicato il suo ultimo romanzo. Il tutto mentre affronta la sua prima gravidanza. La cantante, infatti, è incinta all’ottavo mese, e il parto è previsto per il 15 febbraio. Una notizia ‘inaspettata’, come ha rivelato nell’intervista, che ha colto di sorpresa lei e il suo compagno, l’avvocato catanese Pietro Palumbo. Vi raccomandiamo... Levante è pronta a diventare mamma: "Come ci si prepara ad un nuova vita?" Levante, però non si è fermata un attimo, e il suo ultimo impegno è stato lo shooting fotografico (e l’intervista) per il nuovo numero di 7, dove si è ... Leggi su diredonna (Di venerdì 28 gennaio 2022) È un periodo davvero speciale per. La cantante catanese ha appena finito di lavorare alla colonna sonora del film di esordio di Pilar Fogliati, Romantiche, ha lanciato in estate un nuovo singolo e pubblicato il suo ultimo romanzo. Il tutto mentre affronta la sua prima gravidanza. La cantante, infatti, è incinta all’ottavo mese, e il parto è previsto per il 15 febbraio. Una notizia ‘inaspettata’, come ha rivelato nell’intervista, che ha colto di sorpresa lei e il suo compagno, l’avvocato catanese Pietro Palumbo. Vi raccomandiamo...è pronta a diventare mamma: "Come ci si prepara ad un nuova vita?", però non si è fermata un attimo, e il suo ultimo impegno è stato lo shooting fotografico (e l’intervista) per il nuovo numero di 7, dove si è ...

