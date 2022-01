L’azzardo della Lega su Casellati e quel Mattarella bis che non è più solo un sussurro (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nonostante il Partito democratico lo abbia più volte ammonito che dal centrosinistra non sarebbero arrivati voti per candidati di parte, Matteo Salvini oggi ha ordinato lo strappo e proposto ai grandi elettori che fanno riferimento al centrodestra di votare compatti per la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati: il nome “di riserva”, non inserito nella “rosa” presentata in un primo momento (quella con Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio), il volto istituzionale che – nelle speranze della Lega – metta d’accordo tutti. Una proposta sulla quale, dall’altro lato della barricata, Pd M5s e LeU, si sono già espressi direttamente e indirettamente. Così mentre nomi di “quirinabili” vengono bruciati alla velocità della luce, il leader del Carroccio – riconosciuto ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nonostante il Partito democratico lo abbia più volte ammonito che dal centrosinistra non sarebbero arrivati voti per candidati di parte, Matteo Salvini oggi ha ordinato lo strappo e proposto ai grandi elettori che fanno riferimento al centrodestra di votare compatti per la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti: il nome “di riserva”, non inserito nella “rosa” presentata in un primo momento (la con Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio), il volto istituzionale che – nelle speranze– metta d’accordo tutti. Una proposta sulla quale, dall’altro latobarricata, Pd M5s e LeU, si sono già espressi direttamente e indirettamente. Così mentre nomi di “quirinabili” vengono bruciati alla velocitàluce, il leader del Carroccio – riconosciuto ...

