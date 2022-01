Il video Tik Tok di questa mamma mostra un raro tipo di ingorgo mammario (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un recente video postato da Linda Jones su Tik Tok, mostra un raro tipo di ingorgo mammario. La donna 39enne, mamma di sei figli, dopo aver dato alla luce i suoi 3 gemelli, nati a 34 settimane di gestazione e ricoverati nell’unità di terapia intensiva neonatale, ha iniziato a tirarsi il latte per nutrire i suoi piccoli ma, dal secondo giorno, tutto è andato storto. Il video virale di Linda Jones su Tik Tok mostra un raro ingorgo mammario Nei primi due giorni che Linda Jones ha provato a tirarsi il latte per nutrire i suoi tre gemelli ricoverati in terapia intensiva neonatale e in attesa della montata lattea, dal suo seno usciva solo il colostro. La specialista dell’allattamento, fa ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un recentepostato da Linda Jones su Tik Tok,undirio. La donna 39enne,di sei figli, dopo aver dato alla luce i suoi 3 gemelli, nati a 34 settimane di gestazione e ricoverati nell’unità di terapia intensiva neonatale, ha iniziato a tirarsi il latte per nutrire i suoi piccoli ma, dal secondo giorno, tutto è andato storto. Ilvirale di Linda Jones su Tik Tokunrio Nei primi due giorni che Linda Jones ha provato a tirarsi il latte per nutrire i suoi tre gemelli ricoverati in terapia intensiva neonatale e in attesa della montata lattea, dal suo seno usciva solo il colostro. La specialista dell’allattamento, fa ...

