Ida Platano | fuori da UeD la proposta a sorpresa di Marcello Messina

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Idacontinua a essere una delle dame più seguite e amate dal pubblico di UeD. Recentemente ha rilasciato un’intervista al magazine del programma e raccontato più di sé, non solo dell’amore che sta ancora cercando dopo tante delusioni. Sulle pagine dei UeD Magazine, i ricordi della sua infanzia in Sicilia. I più belli, dice Ida, sono legati ai fratelli, che lei stessa ha accudito quando erano ancora piccoli. Ma è diventata “presto adulta” da dama di Brescia, che infatti ha lasciato la sua terra insieme al fidanzato all’età di 17 anni. Con lui si è sposata e ha avuto un figlio, Samuele, che è indubbiamente il suo amore più grande. Ma a proposito di amori non può di certo dimenticare Riccardo Guarnieri, nominato da Tina Cipollari anche nell’ultima puntata, quella in cui lei ha lasciato lo studio. Ida, la ...