Drake porta al polso un Rolex che potrebbe farlo diventare presidente degli Stati Uniti (in una realtà parallela)

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Prima che vi chiediate se sietedisconnessi dal mondo reale troppo a lungo e come sia possibile essersi fatti sfuggire una notizia del genere, diciamo subito chenon ha seguito le orme di Ye, alias Kanye West, e non si è candidato alla presidenza. Una decisione che, tra l’altro, la stessa Kim Kardashian ha deriso in uno sketch del Saturday Night Live per lo scarsissimo seguito ottenuto. I due rapper hanno firmato la pace nel dicembre 2021, ma non sono arrivati al punto di condividere lo stesso percorso politico... almeno per ora. Quindi, nessun allarme. L’unica possibile relazione trae la Casa Bianca è l'ultimo orologio che il nativo di Toronto ha indossato aldestro per assistere al match di basket tra gli Atlanta Hawks e i ...