Dove vedere Berrettini-Nadal, semifinale degli Australian Open (Di venerdì 28 gennaio 2022) La prima semifinale con un tennista italiano nella storia degli Australian Open si gioca venerdì mattina a Melbourne: le informazioni e i link per seguirla in diretta Leggi su ilpost (Di venerdì 28 gennaio 2022) La primacon un tennista italiano nella storiasi gioca venerdì mattina a Melbourne: le informazioni e i link per seguirla in diretta

Advertising

tuttopuntotv : Masterchef Italia 11, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata #MasterChefIt #masterchefitalia - saradjokofan1 : Mi sono appena alzata. Vado in sala per accendere la tele. Mia mamma: “ma dove devi andare?”. Io: “niente, volevo v… - MarcoBeltrami79 : Purtroppo divario nettissimo. Tanto di cappello a Nadal, speriamo nell'orgoglio di Matteo.… - claradistaso : RT @Hero9004: @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @SilvioFb66 @Dorayak56884206… - VGfvip : @xxxamicixxx @giulibrie -se avessero costruttivo il daytime in modo differente dove si vedevano molti più concorren… -