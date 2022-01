Dai primi casi in India alla diffusione in Italia: ecco dove è stata segnalata la sotto-variante Omicron 2 (Di venerdì 28 gennaio 2022) La sotto-variante Omicron 2 si sta diffondendo anche in Italia. Nota anche come BA.2, «è stata segnalata in 9 Regioni», ha spiegato oggi, 28 gennaio, il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, in un video di commento ai dati del monitoraggio settimanale sul Covid. In Italia, la variante Omicron, oltre a essere quella prevalente, «ha soppiantato ormai quasi completamente la variante Delta, con una prevalenza stimata al 17 gennaio del 95,8% contro il 4,2%», secondo l’ultima indagine rapida dell’Istituto superiore di sanità sulle mutazioni del virus. E in questo calcolo rientra anche il sottolignaggio BA.2. I casi in Europa I primi ... Leggi su open.online (Di venerdì 28 gennaio 2022) La2 si sta diffondendo anche in. Nota anche come BA.2, «èin 9 Regioni», ha spiegato oggi, 28 gennaio, il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, in un video di commento ai dati del monitoraggio settimanale sul Covid. In, la, oltre a essere quella prevalente, «ha soppiantato ormai quasi completamente laDelta, con una prevalenza stimata al 17 gennaio del 95,8% contro il 4,2%», secondo l’ultima indagine rapida dell’Istituto superiore di sanità sulle mutazioni del virus. E in questo calcolo rientra anche illignaggio BA.2. Iin Europa I...

