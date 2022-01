Capri, sei indagati per la morte di Emanuele Melillo: a breve incidente probatorio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCapri (Na) – La Procura di Napoli ha iscritto sei persone nel registro degli indagati nell’ambito degli accertamenti sulla morte di Emanuele Melillo, l’autista 32enne deceduto il 22 luglio 2021 nel grave incidente stradale avvenuto a Marina Grande che ha provocato anche 23 feriti. Si tratta di quattro funzionari responsabili dei dipartimenti viabilità della città metropolitana di Napoli, dell’amministratore della società di trasporto caprese ATC e di un medico. Nei loro confronti vengono ipotizzati, a vario titolo, i reati di disastro colposo, omicidio stradale e lesioni stradali multiple. Il prossimo 24 febbraio verrà conferito l’incarico a un consulente della Procura che darà così inizio all’incidente probatorio sul ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – La Procura di Napoli ha iscritto sei persone nel registro deglinell’ambito degli accertamenti sulladi, l’autista 32enne deceduto il 22 luglio 2021 nel gravestradale avvenuto a Marina Grande che ha provocato anche 23 feriti. Si tratta di quattro funzionari responsabili dei dipartimenti viabilità della città metropolitana di Napoli, dell’amministratore della società di trasporto caprese ATC e di un medico. Nei loro confronti vengono ipotizzati, a vario titolo, i reati di disastro colposo, omicidio stradale e lesioni stradali multiple. Il prossimo 24 febbraio verrà conferito l’incarico a un consulente della Procura che darà così inizio all’sul ...

Ultime Notizie dalla rete : Capri sei Incidente Capri: sei indagati, a breve incidente probatorio La Procura di Napoli ha iscritto sei persone nel registro degli indagati nell'ambito degli accertamenti sulla morte di Emanuele Melillo, l'autista 32enne deceduto il 22 luglio 2021 nel grave incidente stradale avvenuto a Marina ...

Incidente Capri: sei indagati, a breve incidente probatorio - Cronaca Agenzia ANSA Incidente bus a Capri, sei persone indagate: omicidio stradale tra i reati ipotizzati La Procura di Napoli ha iscritto sei persone nel registro degli indagati nell'ambito degli accertamenti sulla morte di Emanuele Melillo, l'autista 32enne deceduto il 22 luglio 2021 nel ...

Bus precipitato a Capri e morte del conducente: in sei sotto accusa Sei indagati per il decesso di Emanuele Melillo, l’autista 32enne morto il 22 luglio 2021 nel grave incidente stradale avvenuto a Capri, nella strada che porta a Marina Grande, nel quale ci sono stati ...

