Calciomercato Milan, Maldini può partire: piace a un club di Serie B (Di venerdì 28 gennaio 2022) Calciomercato Milan: Daniel Maldini potrebbe partire in prestito e avrebbe già accettato la destinazione Spal La Spal è pronta a prelevare Daniel Maldini dal Milan. Il giocatore rossonero avrebbe accettato la destinazione. Il club di Via Aldo Rossi avrebbe aperto al prestito secco sino a fine stagione. Daniel potrà ritagliarsi un buon spazio tra le file ferraresi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

