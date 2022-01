Calciomercato Genoa, nuovi colpi dopo l’addio di Caicedo: Blessin esulta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Genoa continua ad essere molto attivo sul mercato. dopo aver ceduto Caicedo, in arrivo ci sono tre nuovi giocatori. Non solo Roberto Piccoli. Il Genoa, dopo aver definito l’arrivo dell’attaccante dall’Atalanta, intende rivoluzionare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Alexander Blessin così da aumentare la chanche di conquistare la salvezza al momento distante Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ilcontinua ad essere molto attivo sul mercato.aver ceduto, in arrivo ci sono tregiocatori. Non solo Roberto Piccoli. Ilaver definito l’arrivo dell’attaccante dall’Atalanta, intende rivoluzionare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Alexandercosì da aumentare la chanche di conquistare la salvezza al momento distante Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

