Caffaro | entro febbraio l' appalto per i Iavori di bonifica

Va portato a termineil 2023, che è poi l'anno delle prossime elezioni regionali. E il Pd non ... A monte, invece, la bonifica dei comprensori industriali Arpa 2 edi Colleferro. Il resto ...E ora si prospetta la delicata partita della riperimetrazione del Sin. Marzo: la frana di ... In quell'occasione il coordinatore lombardo annunciò chemetà luglio tutti i bresciani ...Opere per 70 milioni di euro. Lavori da terminare entro il 2028, con la garanzia di nuove risorse da parte del ministero della Transizione Ecologica. Obiettivo finale: un parco per la città ...Entro i primi giorni di febbraio sarà pubblicata sulla Gazzetta europea e italiana la gara d’appalto per la progettazione esecutiva e quindi per l’affidamento dei lavori di bonifica della Caffaro di v ...