Advertising

EnricoTurcato : Il 28 gennaio sono nati Gianluigi Buffon (44 anni) Dusan #Vlahovic (22 anni) - acafaro65 : RT @EnricoTurcato: Il 28 gennaio sono nati Gianluigi Buffon (44 anni) Dusan #Vlahovic (22 anni) - sportli26181512 : Buffon: 'Vlahovic-Dybala, Juve al top. Gioco fino a 50 anni. E sulla depressione dico che...': Buffon: 'Vlahovic-Dy… - pietrogal : RT @EnricoTurcato: Il 28 gennaio sono nati Gianluigi Buffon (44 anni) Dusan #Vlahovic (22 anni) - LH44addicted : RT @PedroJFC_: 44 anni fa nasceva Gigi #Buffon, 22 anni fa nasceva Dusan #Vlahovic. @juventusfc tesseriamo tutti quelli nati oggi, a quanto… -

Ultime Notizie dalla rete : Buffon Vlahovic

ilBianconero

Il numero 44 nella smorfia è la prigione, ma Gigiè un uomo libero come mai. Oggi compie 44 anni e la sua carriera, se fosse un romanzo, sarebbe Guerra e Pace : 1.415 pagine... e l'autore non si è stancato di scrivere. Guarda tutta la Serie A ...Gianluigicompie 44 anni. Sulla Gazzetta di domani la nostra intervista esclusiva al portiere del Parma.10.36 - Nella giornata di domani Dusan Vlahovic compirà 22 anni, esattamente come un grande bianconero come Gigi Buffon. live Vlahovic alla Juve: domani le visite, ma l'ASL blocca la partenza per Tori ..."Penso che la Juve abbia fatto il più bello, grande, sorprendente acquisto che una squadra che mira a vincere e rimanere grande, potesse fare. Non si è smentita".