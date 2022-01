Australian Open 2022, Rafael Nadal infrange il sogno di Matteo Berrettini in 4 set (Di venerdì 28 gennaio 2022) Rafael Nadal è in finale per la sesta volta agli Australian Open, centrando così già subito, nel 2022, la possibilità di arrivare a quota 21 Slam vinti. Due set a livelli che non gli venivano accreditati da anni e l’attimo giusto nel quarto: tali sono i momenti chiave della vittoria su Matteo Berrettini per 6-3 6-2 3-6 6-3, in poco meno di tre ore. Ora il mancino di Manacor attende Stefanos Tsitsipas o Daniil Medvedev, con il greco e il russo attesi alle 9:30 da uno scontro che sarà guardato con interesse dall’uomo che arriva alla finale numero 29 nei quattro tornei maggiori. Il primo game Berrettini riesce a portarlo ai vantaggi, ma il problema si rivela chiaramente nei successivi due: il romano è contratto, anche complice un Nadal ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022)è in finale per la sesta volta agli, centrando così già subito, nel, la possibilità di arrivare a quota 21 Slam vinti. Due set a livelli che non gli venivano accreditati da anni e l’attimo giusto nel quarto: tali sono i momenti chiave della vittoria super 6-3 6-2 3-6 6-3, in poco meno di tre ore. Ora il mancino di Manacor attende Stefanos Tsitsipas o Daniil Medvedev, con il greco e il russo attesi alle 9:30 da uno scontro che sarà guardato con interesse dall’uomo che arriva alla finale numero 29 nei quattro tornei maggiori. Il primo gameriesce a portarlo ai vantaggi, ma il problema si rivela chiaramente nei successivi due: il romano è contratto, anche complice un...

