Altre notti | altri compagni

(Di sabato 29 gennaio 2022) Li chiamavamo tutti Billi. Che oltre a nome generico attribuito ai cani, indicava la categoria dei randagi. Alla domanda «di che razza è?», relativa al cane tolto dalla strada, si ribadiva: «è un Billi». L’interrogativo risultava retorico dato che un randagio, ovvero il Billi, era ben riconoscibile pur trovando casa e padrone. Casa, tanto per dire. Si trattava di una cuccia, all’esterno, tirata su con quattro tavole più la catena per trattenerlo. Quanto al padrone, questi se ne serviva perché … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

_Paul_Atreides : @3dc8 @mauro_marley @Collimasoni @faberskj @Federissao @juventusfc Si scherza,ovviamente è una figata. Condita da t… - IF1C0ULD_FLY : RT @_fellin_luv: le mie notti sono tipo: lacrime, paranoie, lacrime e altre lacrime - _fellin_luv : le mie notti sono tipo: lacrime, paranoie, lacrime e altre lacrime - RobertoJ10ADP : @Gloriajadore Si preannunciano altre notti agitate… ???? - MicheleFuccio : Grazie Matteo, ce ne saranno altre di notti così… con finale migliore!???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Altre notti

Il Manifesto

Sono tanti gli adolescenti che denuncianotroppo brevi, difficoltà ad addormentarsi, crollo durante la Dad, risvegli in tarda mattinata, ...il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le...Uno strumento simile potrà essere molto utile in zona notte (per offrirepiù serene) così come in zona giorno, salvaguardando i polmoni da allergeni, polvere, odori, gas pericolosi e...