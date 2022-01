Stiamo andando verso un ritorno alla normalità, dice Sileri (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - "L'alta percentuale di vaccinati e il virus meno temibile ci permettono una rimodulazione delle regole. Siamo in una fase di transizione ma nelle prossime settimane ci sarà un cambiamento radicale della nostra vita, un progressivo ritorno alla completa normalità". Pierpaolo Sileri, sottosegretario al Ministero della Salute, è intervenuto ai microfoni de L'Italia s'è Desta condotta dal direttore Gianluca Fabi e Matteo Torrioli su Radio Cusano Campus. Sileri ha fatto il punto sul covid e sui futuri interventi per potenziare il Sistema Sanitario Nazionale. Walter Ricciardi nei giorni scorsi ha denunciato la mancanza di personale negli ospedali, sottolineando che servirebbe assumere 50 mila persone. "Le persone devono essere formate e la formazione del medico passa attraverso un ... Leggi su agi (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - "L'alta percentuale di vaccinati e il virus meno temibile ci permettono una rimodulazione delle regole. Siamo in una fase di transizione ma nelle prossime settimane ci sarà un cambiamento radicale della nostra vita, un progressivocompleta". Pierpaolo, sottosegretario al Ministero della Salute, è intervenuto ai microfoni de L'Italia s'è Desta condotta dal direttore Gianluca Fabi e Matteo Torrioli su Radio Cusano Campus.ha fatto il punto sul covid e sui futuri interventi per potenziare il Sistema Sanitario Nazionale. Walter Ricciardi nei giorni scorsi ha denunciato la mancanza di personale negli ospedali, sottolineando che servirebbe assumere 50 mila persone. "Le persone devono essere formate e la formazione del medico passa attraun ...

