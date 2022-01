Advertising

fisco24_info : Spread Btp-Bund: chiude in calo a 134,5 punti: Il rendimento del decennale italiano scende all'1,284% - LukeHey96346144 : RT @MilanoFinanza: Piazza Affari chiude in verde (+0,99%). Lo spread Btp/Bund scende a 134 punti - Zampaglion : RT @itsmeback_: GOVERNO DRAGHI E DIVIETI: EFFETTI COLLATERALI. SPREAD BTP ITALIA A 10 ANNI: 144,2 MERCATO AUTO AL 31,12.21: - 27,4% GAS: +… - MilanoFinanza : Piazza Affari chiude in verde (+0,99%). Lo spread Btp/Bund scende a 134 punti - LuigiIvanV : RT @itsmeback_: GOVERNO DRAGHI E DIVIETI: EFFETTI COLLATERALI. SPREAD BTP ITALIA A 10 ANNI: 144,2 MERCATO AUTO AL 31,12.21: - 27,4% GAS: +… -

Ultime Notizie dalla rete : Spread Btp

Il differenziale trae Bund ha chiuso a 134,5 punti, in calo rispetto ai 140,3 punti del giorno precedente, quando era arrivato sui livelli di settembre 2020. Il rendimento del decennale italiano ha terminato la ...Comunque sia il secondario italiano è in verde: lotra il decennale tricolore e quello tedesco segna 138 punti base, in calo del 3,62% dalla chiusura di ieri. Il rendimento delsi abbassa ...Il differenziale tra Btp e Bund ha chiuso a 134,5 punti, in calo rispetto ai 140,3 punti del giorno precedente, quando era arrivato sui livelli di settembre 2020. (ANSA) ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 gen - Chiusura in calo per lo spread BTp/Bund che recupera terreno dopo un avvio negativo. A fine seduta il differenziale di rendimento tra il decennale bench ...