Simona Tabasco | «Mai jeans a vita bassa Mi piace rubare i vestiti dall’armadio di mio fratello»

Il Messaggero ha intervistato oggi Simona Tabasco, attrice napoletana e protagonista delle due stagioni di Doc – Nelle tue mani, la serie tv piu? vista in Italia negli ultimi 15 anni, attualmente in onda su Rai1, in cui interpreta Elisa Russo, una specializzanda di medicina interna. Capelli castano scuro, sguardo profondo e labbra carnose, ma soprattuto una grande passione per l'abbigliamento come lei stessa sottolinea. A Simona piace inventarsi un personaggio giocando proprio sugli indumenti quando deve andare ad un provino «Ai provini mi diverto a portare la mia idea del personaggio creando uno stile ad hoc, svelando spesso a regista e costumista tratti che ancora non avevano immaginato». Non ha uno stile preciso, ma ha le idee chiare su cosa non metterebbe mai «I jeans a vita bassa. Mi piace rubare i vestiti dall'armadio di mio fratello»

