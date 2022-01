SBK, test Jerez: Mahias svetta a metà del Day 2, Rea atteso nel pomeriggio - News (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nella prima metà dell'ultimo giorno di test a Jerez, Lucas Mahias si prende il miglior tempo in 1.41.105 davanti ad Alex Lowes, mattatore della giornata di ieri . I riferimenti cronometrici sono ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nella primadell'ultimo giorno di, Lucassi prende il miglior tempo in 1.41.105 davanti ad Alex Lowes, mattatore della giornata di ieri . I riferimenti cronometrici sono ...

Advertising

gponedotcom : Vierge e Lecuona hanno deciso di non scendere in pista quest’oggi, mentre Johnny dovrebbe farlo al pomeriggio, alle… - motosprint : ??Ultimo giorno di test a #Jerez per i piloti della #Superbike ?Il Cannibale è ancora fermo ai box ?? Tutti i risul… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Superbike 2022, test Jerez: Lowes comanda nel Day-1. I risultati #SkyMotori #WorldSBK - SkySportMotoGP : Superbike 2022, test Jerez: Lowes comanda nel Day-1. I risultati #SkyMotori #WorldSBK - Fresatura_Bo : SBK | Test Jerez, Day 1: Lowes comanda, le Honda inseguono, Rea si ferma -