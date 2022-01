Rubano una bici e la vendono su Facebook, all’incontro si presentano i poliziotti: denunciati 2 minorenni (Di giovedì 27 gennaio 2022) Treviglio. Nella giornata di mercoledì 26 gennaio i poliziotti del Commissariato di Treviglio hanno deferito all’autorità giudiziaria due minori per ricettazione. I due ragazzi qualche giorno fa avevano messo un annuncio sul portale Market Place di Facebook con il quale promuovevano la vendita di una bici al prezzo di 600 euro. L’annuncio è stato visto anche da una donna di Milano che ha riconosciuto la propria bicicletta che gli era stata rubata nel capoluogo lombardo poco tempo fa. Fatta la denuncia ed in accordo con gli operatori di Polizia, la donna ha organizzato un incontro con i venditori a Brignano. Ad attendere i due ragazzi, oltre alla donna derubata, c’erano i poliziotti del commissariato che hanno fermato i due giovani italiani che dopo gli accertamenti di rito sono stati ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 27 gennaio 2022) Treviglio. Nella giornata di mercoledì 26 gennaio idel Commissariato di Treviglio hanno deferito all’autorità giudiziaria due minori per ricettazione. I due ragazzi qualche giorno fa avevano messo un annuncio sul portale Market Place dicon il quale promuovevano la vendita di unaal prezzo di 600 euro. L’annuncio è stato visto anche da una donna di Milano che ha riconosciuto la propriacletta che gli era stata rubata nel capoluogo lombardo poco tempo fa. Fatta la denuncia ed in accordo con gli operatori di Polizia, la donna ha organizzato un incontro con i venditori a Brignano. Ad attendere i due ragazzi, oltre alla donna derubata, c’erano idel commissariato che hanno fermato i due giovani italiani che dopo gli accertamenti di rito sono stati ...

