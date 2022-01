Quirinale 2022, Sgarbi: “Ho votato Muti, soluzione più semplice è Mattarella bis” (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – ”Ho votato e ho votato Riccardo Muti, non capisco perché mi dovevo astenere…”. A rivelarlo è il deputato Vittorio Sgarbi, leader di Rinascimento, e uno dei 12 grandi elettori del centrodestra che hanno partecipato alla quarta votazione di oggi per il Colle, in ‘dissenso’ rispetto alle indicazioni dei partiti, bianca e astensione. ”Io penso – è il pronostico del critico d’arte – vedendo i voti, che la soluzione più semplice sarebbe il Mattarella bis, che andrebbe bene per tutti…”. Oggi, in Transatlantico, Sgarbi, soprannominato il ‘centralinista di Silvio’ per aver fatto scouting quirinalizio a favore di Silvio Berlusconi con l’operazione scoiattolo, è stato anche protagonista di un ‘siparietto’ su Enrico Letta. ”Ho visto Letta che ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – ”Hoe hoRiccardo, non capisco perché mi dovevo astenere…”. A rivelarlo è il deputato Vittorio, leader di Rinascimento, e uno dei 12 grandi elettori del centrodestra che hanno partecipato alla quarta votazione di oggi per il Colle, in ‘dissenso’ rispetto alle indicazioni dei partiti, bianca e astensione. ”Io penso – è il pronostico del critico d’arte – vedendo i voti, che lapiùsarebbe ilbis, che andrebbe bene per tutti…”. Oggi, in Transatlantico,, soprannominato il ‘centralinista di Silvio’ per aver fatto scouting quirinalizio a favore di Silvio Berlusconi con l’operazione scoiattolo, è stato anche protagonista di un ‘siparietto’ su Enrico Letta. ”Ho visto Letta che ...

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, Travaglio a La7: “Draghi è come Schettino: i partiti gli chiedono di restare a bordo e lui vuole scappar… - petergomezblog : Quirinale – Il curriculum del candidato Casini, da 40 anni in Parlamento passando dal cdx all’elezione col Pd: “man… - petergomezblog : Quirinale, “Salvini a casa di Sabino Cassese”: è il giurista che paragonò Conte a Viktor Orbán - Madoniamassi : @Libero_official Veramente le elezioni del quirinale sono del 2022 non del 2020 - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Elezioni Quirinale, schieramenti in alto mare sulla scelta di un nome condiv… -