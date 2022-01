Quirinale 2022, Salvini: “No bianca, domani nome sulla scheda” (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – domani al quinto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica la Lega non voterà scheda bianca. Lo ha detto Matteo Salvini, parlando davanti alla Camera. domani, è stato chiesto a Salvini, la Lega scriverà un nome sulla scheda? “Assolutamente sì”, ha risposto. “Spero che domani ci sia il presidente della Repubblica, sto lavorando giorno e notte perché ci si riesca. Sono fiducioso” ha affermato Salvini. Telefonerà a Enrico Letta, oggi? “Tutti i giorni telefono alle persone con le quali lavoro. Il mio obiettivo è tenere uniti la maggioranza e il centrodestra” ha detto il leader della Lega. “Adesso chiamo tutti in rigoroso ordine alfabetico, così mi do un criterio oggettivo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) –al quinto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica la Lega non voterà. Lo ha detto Matteo, parlando davanti alla Camera., è stato chiesto a, la Lega scriverà un? “Assolutamente sì”, ha risposto. “Spero checi sia il presidente della Repubblica, sto lavorando giorno e notte perché ci si riesca. Sono fiducioso” ha affermato. Telefonerà a Enrico Letta, oggi? “Tutti i giorni telefono alle persone con le quali lavoro. Il mio obiettivo è tenere uniti la maggioranza e il centrodestra” ha detto il leader della Lega. “Adesso chiamo tutti in rigoroso ordine alfabetico, così mi do un criterio oggettivo ...

