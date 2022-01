Quirinale 2022, rumors M5S: diversi ‘dimaiani’ hanno votato Mattarella (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Nei conciliaboli in Transatlantico diversi parlamentari ‘dimaiani’, conversando con l’Adnkronos, ammettono di aver votato per il Presidente della Repubblica uscente Sergio Mattarella. A questi si aggiunge il gruppo dei senatori ‘ribelli M5S’, sempre più vicini al ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che già ieri avevano votato l’attuale Capo dello Stato. Il Movimento 5 Stelle aveva dato ai parlamentari l’indicazione di votare scheda bianca: fonti vicine ai vertici, poi, hanno sottolineato come agli eletti sia stata lasciata anche la possibilità di “esprimersi in libertà di coscienza”. “Nell’sms che abbiamo ricevuto c’era solo l’indicazione di lasciare scheda bianca…”, commenta un eletto pentastellato nel cortile di Montecitorio, mentre è in corso lo spoglio della quarta ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Nei conciliaboli in Transatlanticoparlamentari, conversando con l’Adnkronos, ammettono di averper il Presidente della Repubblica uscente Sergio. A questi si aggiunge il gruppo dei senatori ‘ribelli M5S’, sempre più vicini al ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che già ieri avevanol’attuale Capo dello Stato. Il Movimento 5 Stelle aveva dato ai parlamentari l’indicazione di votare scheda bianca: fonti vicine ai vertici, poi,sottolineato come agli eletti sia stata lasciata anche la possibilità di “esprimersi in libertà di coscienza”. “Nell’sms che abbiamo ricevuto c’era solo l’indicazione di lasciare scheda bianca…”, commenta un eletto pentastellato nel cortile di Montecitorio, mentre è in corso lo spoglio della quarta ...

