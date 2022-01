Quirinale 2022, centrodestra: ora nome su scheda, rispunta Casellati (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Al quinto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica, il centrodestra scriverà un nome sulla scheda. E rispunta l’ipotesi legata alla presidente del Senato Elisabetta Casellati. Il vertice del centrodestra, riunitosi nella serata di giovedì, nota, ha deciso che nella votazione del 28 gennaio 2022 i grandi elettori del centrodestra indicheranno uno dei nomi di alto livello proposto nei giorni scorsi e ha dato mandato a Matteo Salvini – previa ogni opportuna interlocuzione – di definirlo entro il nuovo vertice delle ore 9 di domani. “Frattini? I nomi sono tanti, non fatemi fare nomi di Tizio e Caio”, ha detto il leader della Lega lasciando la Camera dopo il vertice. “Voteremo compatti”, ha aggiunto. “Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Al quinto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica, ilscriverà unsulla. El’ipotesi legata alla presidente del Senato Elisabetta. Il vertice del, riunitosi nella serata di giovedì, nota, ha deciso che nella votazione del 28 gennaioi grandi elettori delindicheranno uno dei nomi di alto livello proposto nei giorni scorsi e ha dato mandato a Matteo Salvini – previa ogni opportuna interlocuzione – di definirlo entro il nuovo vertice delle ore 9 di domani. “Frattini? I nomi sono tanti, non fatemi fare nomi di Tizio e Caio”, ha detto il leader della Lega lasciando la Camera dopo il vertice. “Voteremo compatti”, ha aggiunto. “Il ...

