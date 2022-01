Pillola anti-Covid: Ema dà il via libera. Commissione Ue: “Efficace contro Omicron” (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’Ema ha autorizzato l’uso della Pillola antivirale di Pfizer contro il Covid. Si chiama Paxlovid e deve essere usata il prima possibile dopo il contagio, al massimo entro 5 giorni dal tampone positivo. LEGGI ANCHE: Giorno della Memoria per le vittime dell’Olocausto, Papa Francesco: “Mai più quella crudeltà” La compressa frena la replicazione del Sars-CoV-2 L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’Ema ha autorizzato l’uso dellavirale di Pfizeril. Si chiama Paxlovid e deve essere usata il prima possibile dopo il contagio, al massimo entro 5 giorni dal tampone positivo. LEGGI ANCHE: Giorno della Memoria per le vittime dell’Olocausto, Papa Francesco: “Mai più quella crudeltà” La compressa frena la replicazione del Sars-CoV-2 L'articolo proviene da Inews24.it.

